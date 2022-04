Jessica Chastain briljant als predikantsvrouw in ‘The Eyes of Tammy Faye’

Jessica Chastain vertolkt in de feministische satire The Eyes of Tammy Faye haar meest excentrieke personage. Haar talent en een laag make-up leverden haar terecht de Oscar voor de beste actrice op.

In de jaren zeventig creëerden predikant Jim Bakker (Andrew Spider-Man Garfield) en zijn vrouw Tammy Faye (Chastain) een zeer populaire televisieshow voor kinderen, met de bedoeling zo veel mogelijk zieltjes te winnen. Voor zichzelf bouwden ze een imperium uit met de donaties van gelovigen die helemaal mee waren met de boodschap ‘God loves you’. Maar een groot schandaal maakte een einde aan hun rijkeluisleventje. Jim had gefraudeerd op grote schaal, hield er seksuele relaties op na met zowel mannen als vrouwen en werd zelfs beschuldigd van verkrachting.

Radicale daad

De film van Michael Showalter beschrijft hoe televisie in de VS van religie een echte business heeft gemaakt en benadrukt dat het predikantenmilieu gedomineerd wordt door mannen die alle vrouwen monddood willen maken. Tammy Faye heeft zeker flink meegeprofiteerd van het fortuin dat haar man uit de donatiepot graaide. Maar Chastain en Showalter wilden nog een andere kant van deze excentrieke vrouw met een grote voorliefde voor overdadige make-up tonen. Tammy Faye waagde het immers om als vrouw de machtigste predikanten te ‘beschamen’ door op televisie de LGTBQ+-gemeenschap en aidspatiënten een hart onder de riem te steken. “Ze ging daarmee in tegen de conservatieve evangelische gemeenschap”, vertelde Chastain aan de pers. “Het was een radicale daad van liefde waar we het meer over zouden moeten hebben dan over haar mascara. Ik leerde Tammy kennen via een documentaire en was onder de indruk van haar. In 2012 verkreeg ik de filmrechten over de documentaire en zeven jaar later stond ik op de set. Zelf ben ik niet religieus opgevoed, want mijn moeder had het zeer moeilijk met de conservatieve baptistenkerk. Maar regisseur Terrence Malick, met wie ik The Tree of Life maakte, opende mijn ogen en mijn hart om te begrijpen dat geloof gewoon onvoorwaardelijke liefde is.”

Die uitspraak contrasteert wel met het satirische aspect van de film. Want vooral in de hoogst dubbelzinnige eindscène, waarin Tammy een religieus geïnspireerd, patriottisch lied zingt, worden naïviteit, religie, showbizz en het beloofde land Amerika als de essentie van de VS voorgesteld. Chastain suggereert daarmee dat Tammy in feite het product is van een blanke maatschappij die snakt om in een gelukzalige bubbel te leven.

The Eyes of Tammy Faye is te zien op Disney+