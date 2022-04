Franse presidentskandidate Marine Le Pen wil “toenadering tussen NAVO en Rusland” na oorlog

De Franse presidentskandidate Marine Le Pen pleitte woensdag voor een “strategische toenadering tussen de NAVO en Rusland”, “zodra de Russisch-Oekraïense oorlog voorbij is en is beslecht door een vredesverdrag”. Ze deed dat tijdens de presentatie van haar diplomatiek project in Parijs.

“Het is in het belang van Frankrijk en Europa, maar ook in dat van de Verenigde Staten, die (...) er geen belang bij hebben dat er een hechte Chinees-Russische unie tot stand komt”, zei de kandidate van extreemrechts. Le Pen voegde daar aan toe dat ze geen “onderwerping van Moskou” wil.

Le Pen, die tijdens de presidentiële campagne van 2017 door Vladimir Poetin werd ontvangen, wordt door haar tegenstanders regelmatig ervan beschuldigd banden te hebben met de Russische macht. Haar persconferentie werd overigens even onderbroken door een linkse groepering.

Le Pen zelf vindt dat wat Rusland betreft: “het proces tegen mij bijzonder oneerlijk is”. “Ik heb alleen de belangen van Frankrijk verdedigd”, zei ze woensdag.

Op 4 april sprak Marine Le Pen over “oorlogsmisdaden” in Oekraïne na de ontdekking van honderden burgerlichamen in de regio Kiev. Eind maart weigerde ze echter nog Vladimir Poetin een “oorlogsmisdadiger” te noemen omdat “we niet over vrede onderhandelen door een van de twee partijen te beledigen”.

Ze blijft ook een tegenstander van economische sancties tegen Moskou, en dat om de koopkracht van de Fransen te beschermen.