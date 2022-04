Bij een busongeval in het zuiden van Egypte verloor woensdag een Belg het leven. Egypte heeft een lange lijst van dodelijke ongevallen met toeristenbussen. Vooral op de route naar de toeristische trekpleisters in Aboe Simbel. Hoe komt dat toch? “Aan de slechte staat van de wegen zal het niet gelegen hebben, want die zijn net nog vernieuwd”, klinkt het bij Egyptische Vlamingen.