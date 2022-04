Onze tv-tips: Een bijbels verhaal, een muzikaal duo en een legendarisch schip

Clouseau: Jonge Wolven

Een, Do, 21.35u

Dat Koen en Kris Wauters onlangs een nieuwe plaat uitbrachten, moeten we wellicht niet meer vertellen. Het was hun zoveelste album dat meteen de hitparade binnenkwam op de eerste plaats. De release van hun veertiende worp vraagt om een mooie showcase en die is vanavond volledig te zien op Eén. Naast nieuwe liedjes morgen we ook klassiekers in een nieuw jasje verwachten, want Koen gaat in duet met onder meer Billie Leyers, Ruben Block, Geike Arnaert en Metejoor.

Drain the Titanic: A Ship Reborn

National Geographic, Do, 21u

In de nacht van 14 op 15 april is het alweer 110 jaar geleden dat het iconische schip Titanic met man en muis verging. De beroemde verfilming van James Cameron heb je wellicht al tot in den treure gezien. Daarom prijzen we ditmaal vooral de documentaires aan die National Geographic maakte over het ware verhaal achter de ondergang van de onzinkbaar geachte oceaanstomer. En dat ligt toch een tikkeltje anders dan de geromantiseerde verfilming van eind jaren 90.

The Passion

NPO1, Do, 20.33u

Wie een beetje oplette tijdens de les godsdienst kent het paasverhaal. Al twaalf jaar steekt men in Nederland dat verhaal in een modern jasje. Bekende Nederlanders maken er in een steeds roulerende gaststad een muzikaal spektakel van, terwijl een verteller het paasverhaal reconstrueert. In de rol van Petrus herkennen we de Vlaamse acteur Thomas Cammaert, die ooit naar onze noorderburen vertrok om een succesvolle musicalcarrière uit de grond te stampen. (tove)