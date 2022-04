De Zweedse en Finse premier gaven woensdag een gezamenlijke persconferentie waarin ze spraken over een toetreding tot de NAVO. — © EPA-EFE

Zweden en Finland – tot nu toe twee neutrale landen – willen toetreden tot de militaire alliantie NAVO. Volgende week beraadt het Finse parlement zich al over een aanvraag tot een lidmaatschap, daarna is het slechts een kwestie van maanden voor het officieel zou zijn. En dat heeft Rusland zelf mee in de hand gewerkt.