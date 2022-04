Union licht optie van Lazare Amani en neemt Ivoriaan over van Charleroi

De Ivoriaan kreeg zijn opleiding in de Aspire-academie in Qatar en arriveerde via diezelfde weg in 2016 in Eupen. Hij maakte in januari 2020 de overstap naar Charleroi, waarbij hij nadien uitgeleend werd aan Estoril Praia voor het seizoen 2020-2021. Dit jaar werd hij uitgeleend aan de Brusselaars van Union. Daar ontwikkelde hij zich van invaller tot basisspeler vanaf januari, waardoor de club nu verleid werd om de aankoopoptie te lichten.

De 24-jarige Lazare tekende voor 28 wedstrijden in de Jupiler Pro League, met twee doelpunten. Hij scoorde bij zijn debuut in de beker voor Union in het Dudenpark.