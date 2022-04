Molenbeek voert als enige gemeente in ons land opnieuw mondmaskerplicht in

Wie door de drukste straten van Sint-Jans-Molenbeek loopt, moet dat voortaan opnieuw doen met een mondmasker aan. Dat heeft de burgemeester Catherine Moreaux (PS) er beslist. Het is zo de enige gemeente in ons land waar opnieuw een mondmaskerplicht geldt.

Alvast tot het einde van de maand april geldt opnieuw een mondmaskerplicht in verschillende drukke straten van de gemeente. Het gaat onder meer om de Ribaucourtstraat, de Ninoofsesteenweg, de Gentsesteenweg en het Sint-Jan-Baptistvoorplein. Ook in de straat van het testcentrum en de straat van het vaccinatiecentrum van de gemeente geldt de verplichting.

Daarnaast zal het mondmasker tot eind deze maand nog gedragen moeten worden op alle gemeentelijke markten, rommelmarkten en braderijen en in de gemeentelijke gebouwen die openbaar toegankelijk zijn. Wie zich niet aan de mondmaskerplicht houdt, kan een boete krijgen die oploopt tot 350 euro.

De beslissing komt er niet zomaar. In de periode van 22 tot 28 maart is het aantal besmettingen er met 16 procent toegenomen in vergelijking met een week eerder. Ook de ramadan, de islamitische vastenmaand, speelt een rol. “We wilden anticiperen op de concentratie van mensenstromen in de handelsbuurten aan het eind van de namiddag, bij het verbreken van het vasten”, zegt Rachid Barghouti, woordvoerder van burgemeester Catherine Moureaux (PS).