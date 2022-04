Voka wil New York veroveren met Vlaamse start-ups

Voka wil Vlaamse start-ups actiever begeleiden en trekt daarom in mei naar New York onder het label Tech@venture. Vanaf dit najaar trekt het project verder richting München, Tel Aviv, Parijs en Amsterdam.

“Om de vele, jonge, Vlaamse groeibedrijven klaar te stomen, is internationaliseren noodzakelijk”, aldus Sven De Vocht van Voka. “Ongeveer 14 procent van de Vlaamse technologiestarters trekt naar de VS. Om hen te ondersteunen hebben we Tech@venture opgericht.”

Met Tech@venture-New York wil Voka inspelen op de noden van jonge bedrijven in Vlaanderen. “Er komen individuele sessies waarbij de deelnemers een concreet actieplan moeten opstellen”, zegt De Vocht. “En dan volgt het hoogtepunt met een vijfdaags werkbezoek aan New York. Workshops, een pitchavond voor investeerders, meetings met potentiële klanten, partners, investeerders, enz.”

New York is een bakermat voor start-ups. “New York staat in de top drie van beste omgevingen ter wereld voor jonge bedrijven”, weet De Vocht. “De stad is dé perfecte uitvalsbasis om de Amerikaanse markt te veroveren en investeringen op te halen.”

De Antwerpse softwareontwikkelaar Twikit trok al richting de VS. “Amerikanen doen op een heel andere manier zaken”, zeggen oprichters Gijs Hoppenbrouwers en Martijn Joris. “In België duurt een salesmeeting een uur, in de VS krijg je enkele minuten en praat je enkel over ‘value’ of meerwaarde.”

Onderzoek leert dat toegang tot de internationale markt, kapitaal en het vinden van talent de grootste hinderpalen zijn voor zogenaamde ‘scale-ups’. Hoppenbrouwers en Joris raden hun collega’s die naar de VS trekken aan om met een open geest te gaan. “Zorg ervoor dat je een Amerikaanse coach hebt. Na een uurtje sparren begin je te beseffen dat je in een andere cultuur bent terechtgekomen.”

Tech@Venture loopt in samenwerking met het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen.