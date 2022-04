Ze werkten voor justitie, AA Gent of als poetshulp, nu tolken ze voor Oekraïense vluchtelingen

Nu er op verschillende plaatsen in ons land Oekraïense vluchtelingen opgevangen worden, is er een grote vraag naar tolken. En die horen nu elke dag dieptrieste verhalen. Zoals poetshulp Olena Hodoroba (41), die de dweil aan de kant zette om voor vluchtelingen te vertalen, en Anna Bondarenko (47), die vroeger tolkte voor veroordeelden in de rechtbank en voor de Oekraïense voetballers van AA Gent. “Ik heb me leren wapenen tegen het leed.”