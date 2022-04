Genkse bibliotheek geeft elke 3-jarige een gratis voorleesboek

Echte jonge fans van de Genkse bib kennen de vrolijke leesmicrobe-figuurtjes al even. “Dat klopt”, lacht illustrator Frank Daenen. “Ik ontwierp de leesbeesten een tiental jaar geleden al voor de bibtruck en voor de jeugdafdeling van de bibliotheek. Samen met schrijfster Siska Goeminne kon ik ze echt tot leven brengen, en zijn de karakters van Leesje en Wurm verder uitgewerkt. Ze krijgen een eigenheid die herkenbaar is voor jonge en iets minder jonge boekenliefhebbers. Leesje is een wild beestje, dat smult van verhalen. Wurm is een rustig beestje, altijd op zoek naar een nieuw boek. In het totaal heb ik zowat zestig nieuwe leesbeesten ontworpen die overal in het boek verstopt zitten."Voortaan verspreiden Leesje en Wurm dus ook leesplezier bij baby’s, peuters en kleuters, in elke Genkse huiskamer. “En dat mag je letterlijk nemen”, zegt schepen voor bibliotheek Anniek Nagels. “Vanaf nu krijgt elke Genkse kleuter op zijn of haar 3de verjaardag een kaartje van Leesje en Wurm. Daarmee kunnen ze in de bib een exemplaar van het boek afhalen. Zo zetten we meer dan ooit in op Nederlands vanaf 0 jaar in onze stad, en op een permanent aanbod van leesbevordering en taalstimulering.”“Als bib hebben we een levenslang aanbod voor lezers, van baby tot senior”, legt bibliothecaris Geertje Descheemaeker uit. “Dat leestraject begint met een Boekstartpakket op 6 maanden, en een goed gevulde boekenbox in elk Genks opvanginitiatief en bij elke onthaalouder. Nu is er dus ook deze nieuwe mijlpaal op 3 jaar. Sinds kort krijgt elke Genkse school ook een eigen bibliotheek van ons, en voor zowel kinderen, jongeren als volwassenen hebben we een uitgebreid aanbod op maat.” Uitgeverij Eenhoorn neemt het boek trouwens ook op in zijn gewone aanbod. “Je vindt Leesje en Wurm binnenkort dus ook in de boekhandel”, belooft uitgever Marita Vermeulen. “We hopen dat het boek ook snel zijn weg vindt naar andere Vlaamse bibs.”Tot eind augustus loopt in de jeugdafdeling van de Genkse bib overigens een tentoonstelling over het boek en over de figuren Leesje en Wurm. Die is gratis toegankelijk tijdens de openingsuren.