Samana Boseind neemt nieuwe start met paasviering

Deze paasviering begon heel passend op dinsdag 12 april om 14.30 uur in de Kerk van Boseind met een eucharistie en ziekenzalving voorgegaan door E. H. deken Jan Philippe. In zaal De Kentings verwelkomde vervolgens de voorzitster iedereen voor een namiddag met koffie, enkele leuke fotopresentaties, een optreden van twee jeugdige cello-muzikanten en een broodmaaltijd. Het was voor ieder een hartelijk weerzien en een unieke gelegenheid tot bijpraten. De kernleden, die zich ten volle inzetten, voelen zich beloond met de voldoening en dankbetuigingen van de mensen.Door het gemis van inkomsten door de gecancelde pannenkoekenfeesten, is er de volgende weken een steunactie opgezet met de verkoop van fruitschalen. Voor inlichtingen: Josée Vandeweyer, voorzitster. Tel. 011/64.02.22.