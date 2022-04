Drie dames op leeftijd krijgen privé-rondleiding in Museum van de Nostalgie

Drie boezemvriendinnen - samen 261 jaar oud - beleefden de dag van hun leven in het Museum van de Nostalgie in Uikhoven.

Alice Milissen (92), Paula Millissen (85) en Carola Erkens (84) komen iedere zondag samen in Oud Rekem bij het poortgebouw om samen een fijne dag te beleven. Dan worden uiteraard oude verhalen en herinneringen opgediept. De dames kijken er iedere keer naar uit. De echtgenoot van de dochter van Corola Erkens had op dinsdag 12 april een verrassing voor de drie dames geregeld bij het landbouwmuseum van de Nostalgie bij Ivo Smeets in Uikhoven. Ze kregen er een privé-rondleiding. Eenmaal binnen konden ze hun ogen niet geloven wat ze daar allemaal te zien kregen uit de tijd toen zij nog jong waren. De namiddag in het museum werd afgesloten met een lekkere koffie en Limburgse vlaai. De dames zijn Ivo Smeets erg dankbaar voor deze ontvangst.Op zondag 24 april is het Erfgoeddag en dan kan iedereen het museum van de Nostalgie aan de Pastoor Goossenslaan 29 in Uikhoven gratis bezichtigen.