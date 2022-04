“Onrespectvol en verwend nest”: ex-renner is niet mals voor Remco Evenepoel, die tik uitdeelt tijdens volle finale van Brabantse Pijl

Volg de Brabantse Pijl hier LIVE!

Evenepoel wond zich duidelijk op dat enkele renners zich niet voluit gooiden in de aanval en deelde in alle discussie een tik uit aan Ben Turner (Ineos). De Brit werd niet in gevaar gebracht, maar Evenepoel kreeg toch een officiële waarschuwing van de wedstrijdjury om dat soort gebaren achter zich te laten op de fiets.

De wedstrijd werd ook op de Engelstalige versie van Eurosport uitgezonden. Daar had Adam Blythe, co-commentator en ex-renner, weinig goede woorden over voor Evenepoel’s actie. “Wat een verwend nest”, was de eerste reactie van Blythe. “Ik ben blij dat de kijkers dit ook eens zien. Hij heeft geen respect voor zijn mederenners. Waarom duwt hij Turner zo? Als je dit in een sprint doet, dan wordt hij gediskwalificeerd. Het is dezelfde actie. Waarom wordt hij nu dan niet gediskwalificeerd? Hou je handen aan het stuur. Er is geen enkele reden om dit te doen.”

