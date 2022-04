Uitzonderlijke kans: 120 kinderen mogen communiefoto’s maken op vliegbasis Kleine-Brogel

“In het verleden kregen we heel veel individuele aanvragen voor communiefoto’s. En om die grote vraag te centraliseren hebben we besloten er echt een moment van te maken waarop we de ouders met hun kinderen uitnodigen”, stelt Herwig Delvaux, PR-medewerker van de vliegbasis. De eerste keer was vlak voor het uitbarsten van de coronapandemie, en ondertussen wordt de gelegenheid al voor de derde keer geboden. “Op de eerste dag van de inschrijvingen hadden we al dubbel zoveel verzoeken dan verwacht. We zijn moeten stoppen bij 120 inschrijvingen. Zo is het voor ons ook praktische mogelijk om in voldoende fotografen te voorzien, in het geval de ouders zelf niemand meebrengen die foto’s maakt.” Eenmaal op de basis kregen de kinderen in de omgeving van Hof Bergendal uitgebreid de kans om te poseren langs een F-84F Thunderstreak, een jachtbommenwerper, of bij een legertruck. “Hoewel de jongeren vandaag heel goed geïnformeerd zijn via internet, blijft het tot de verbeelding spreken.”

“Ik vind het hier cool”

“We zijn speciaal terug gekomen uit vakantie in Nederland om foto’s van onze dochter te laten maken”, lacht David Vandyck uit Oudsbergen. “Mijn broer die hier op de basis werkt had ons ingeschreven. We vinden het geweldig, het is eens iets anders dan een tuin als achtergrond. Kijk, naar die brandweerwagen, dat zie je niet alle dagen. En deze omgeving gebruiken voor een meisje, maakt de foto’s toch nog specialer.” Dochter Laura (11) die in mei haar plechtige communie doet, is zelf ook enthousiast. “Ik vind het hier wel cool met al die vliegtuigen. En mijn peter werkt hier in het leger, da’s tof. Ik was wel een beetje zenuwachtig, want zo’n basis is toch enorm groot.” En misschien is het ook wel een aangename manier om op jonge leeftijd zieltjes te winnen voor defensie waar jonge werkkrachten altijd welkom zijn. “Jong geleerd is oud gedaan. We proberen hen al een beetje te prikkelen. En als ze later voor een studie- of jobkeuze staan, is er misschien vandaag een zaadje geplant”, beaamt PR-medewerker Herwig.