Ze kunnen klimmen als de beste en zitten in geen tijd hoog in de boom. Zeker nu het gekwinkeleer van de vogels hen lokt. Maar dan gebeurt het: poes raakt in paniek en durft niet meer naar beneden en de vogel is gelukkig al lang gevlogen. “Lieve woordjes helpen op dat moment niet veel”, zegt dierendokter Rob Lückerath. “Geduld daarentegen wel.”