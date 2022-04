In drie dagen tijd werd de 3.200 ton wegende Tuibrug in Godsheide 2,5 meter gelift. — © Chris Nelis

HASSELT

De Tuikabelbrug in Godsheide heeft sinds woensdag een doorvaartopening van 9,10 meter. Dat is 2,5 meter meer dan drie dagen daarvoor. Het was een heel huzarenstukje om de 3.200 ton wegende gigant gelift te krijgen.