Opnieuw feest bij de ‘Squadra’: Damiano Caruso blijft Vincenzo Nibali voor in tweede etappe Ronde van Sicilië

De Italiaanse selectie blijft scoren in de Ronde van Sicilië. In de tweede etappe van Palma di Montechiaro naar Caltanissetta was Damiano Caruso de snelste in een sprint bergop met vijf. Caruso, die voor de gelegenheid de kleuren van het Italiaanse nationale team vertegenwoordigt, bleef Vincenzo Nibali en Domenico Pozzovivo voor. De 34-jarige man van de streek neemt ook de leiderstrui over.