Opgedreven bromfiets in beslag genomen nadat bestuurder eerder al waarschuwing kreeg

De politie Heusden-Zolder heeft dinsdag tijdens een patrouille een bromfiets klasse B gecontroleerd. De bestuurder was twee weken geleden al gewaarschuwd over de gevolgen van een opdrijving. Maar dinsdag bleek toch dat zijn bromfiets 86 km/uur haalde in plaats van de maximumsnelheid van 45 km/uur. De bromfiets werd voor 30 dagen in beslag genomen, de bestuurder mag het gaan uitleggen voor de politierechter. Er werden dinsdag ook 4 bestuurders betrapt met hun gsm, vijf chauffeurs hadden geen gordel aan. siol