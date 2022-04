Frank James genoemd als verdachte in schietpartij met tientallen gewonden, maar nog niet gevat

De 62-jarige Frank James wordt nu officieel genoemd als verdachte voor de schietpartij in de New Yorkse metro, waarbij meer dan 20 gewonden vielen. Amerikaanse media verklaarden eerst dat de man is opgepakt, maar dat is niet het geval.

Volgens de eerste bevindingen had een man dinsdagochtend tijdens het spitsuur net voor aankomst in 36th Street Station in Brooklyn een gasmasker aangetrokken en een bus geopend waaruit mist of rook kwam. Daarna opende hij het vuur op mensen in het metrostel en op het perron. Hij schoot volgens de politie 33 keer. Het motief van de nog dader is vooralsnog onduidelijk, al zou het niet om een terreurdaad gaan.

LEES OOK. Verdachte van schietpartij New Yorkse metro postte “zorgwekkende” berichten over burgemeester