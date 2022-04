Man (57) trekt naar de VS om op haaien te vissen maar slaat een erg zeldzaam zeedier aan de haak

Ian Atherton (57) is een fervent visser en droomt er al heel zijn leven van om de strijd aan te gaan met een haai. De Brit trok in de paasvakantie met zijn gezin naar Florida om die droom te verwezenlijken. En toen hij zondag zijn vislijn in het water gooide, sloeg hij de vangst van zijn leven aan de haak: een vier meter lange kleintandzaagvis. Het zeldzame zeedier staat op de rode lijst van de IUCN als ‘ernstig bedreigd’ en wordt nog heel weinig gezien voor de Amerikaanse kust. “Dit is echt de vangst van zijn leven”, aldus de ervaren visser Jamie Glasner (34), die de boten verhuurt in Port Canaveral. “Wij hebben er twee gevangen in zeventien jaar tijd en Ian vangt er eentje na vier uur op zee.”