De carrière van Kim Clijsters in twintig pakkende beelden

Doorbraak op Wimbledon

In 1999 beleeft Kim Clijsters op amper 16-jarige leeftijd haar doorbraak op het profcircuit. Op Wimbledon schopt ze het vanuit de kwalificaties tot de vierde ronde, waarin ze zichzelf trakteert op een wedstrijd tegen haar jeugdidool Steffi Graf. Clijsters verliest met twee keer 6-2, maar haar naam is gevestigd.

De tenniswereld leert de amper 16-jarige Kim Clijsters in 1999 kennen op Wimbledon. — © AP

8x Sportvrouw van het Jaar

Nog in 1999 schrijft Clijsters in Luxemburg haar eerste van 41 WTA-titels op haar naam. De binnenlandse erkenning laat niet lang op zich wachten. Ze kroont zich voor de eerste van in totaal acht (!) keer tot Sportvrouw van het Jaar.

Sportvrouw van het Jaar in 1999: de eerste in een reeks van acht. — © BELGAIMAGE

Eerste Belgische in grandslamfinale

In 2001 schopt Clijsters het op Roland Garros als eerste landgenote ooit tot de finale van een grandslamtoernooi. In de halve finale verslaat ze in een historisch Belgisch onderonsje Justine Henin. De finale is haast nog memorabeler. De Breese, pas 18, drijft de nummer een van de wereld Jennifer Capriati tot het uiterste en kraakt pas bij 12-10 in de derde set. Bij terugkomst in Bree wacht haar een warm onthaal.

Clijsters delft na een memorabele finale het onderspit tegen Jennifer Capriati. — © REUTERS

Te sterk voor Henin in een Belgisch onderonsje in de halve finale. — © BELGA

De warme ontvangst in Bree. — © VUM

1x Fed Cup

Met wereldtoppers als Clijsters en Henin beleeft het Belgische vrouwentennis begin deze eeuw gouden jaren. In 2001 loodst het topduo België naar de eerste en enige eindwinst in de Fed Cup. In de finale gaat Rusland voor de bijl.

(v.l.n.r) Laurence Courtois, Kim Clijsters, Justine Henin en Els Callens. — © BELGAIMAGE

Primus op de Masters

In november 2002 boekt Clijsters op de Masters in Los Angeles haar eerste grote titel. Ze verslaat in de finale Serena Williams, die dat jaar drie van de vier grandslamtoernooien gewonnen had en de onbetwiste nummer één is. Ook in 2003 en 2010 zal Clijsters het officieuze wereldkampioenschap op haar naam schrijven.

België boven in Parijs

Op Roland Garros 2003 trakteren Clijsters en Henin ons land op de eerste volledige Belgische grandslamfinale ooit. Net als twee jaar eerder tegen Capriati trekt de Breese aan het kortste eind.

Henin en Clijsters poseren in Parijs naast koning Albert. — © IMAGEGLOBE

20 weken nummer 1

Op haar eerste grandslamtitel is het nog wachten, maar op 11 augustus 2003 wordt Clijsters na winst op het WTA-toernooi van Los Angeles voor het eerst de nummer een van de wereld. In totaal zal ze die positie twintig weken bekleden.

Vijfde keer, goede keer

Na vier verloren grandslamfinales, waarvan drie tegen Justine Henin, lukt het bij poging vijf wel om een grandslamtoernooi te winnen. In de finale van de US Open maakt Clijsters brandhout van de Française Mary Pierce (6-3 en 6-1).

Clijsters klimt naar de spelersbox na haar triomf in 2005. U herkent onder meer haar echtgenoot Brian Lynch. — © BELGAIMAGE

Afscheid met Clouseau

De lappenmand is nooit ver weg in haar carrière. Mede door het aanhoudende blessureleed zet Clijsters in april 2007 een eerste keer een punt achter haar loopbaan. Twee maanden eerder speelde ze in Antwerpen voor het laatst voor eigen volk. Weinigen houden het droog wanneer de Breese in tranen familie, vrienden en fans bedankt en Clouseau een afscheidsliedje brengt.

Eerste comeback

Bijna twee jaar na haar afscheid kondigt ze haar eerste comeback aan. Na een bewogen periode waarin ze trouwde, moeder werd van dochtertje Jada en haar vader Lei verloor aan kanker keert ze in augustus terug op het WTA-circuit. Amper een maand later schrijft Clijsters de US Open een tweede keer op haar naam. Ook een jaar later is ze de beste in New York.

Dochtertje Jada deelt in 2009 in de vreugde. — © BELGA

Clijsters bij haar derde triomf in New York in 2010. — © BELGA

Australian Open 2011

Na een fantastisch eerste deel is het tweede deel van Clijsters’ carrière zo mogelijk nog straffer. Naast tweemaal de US Open schrijft ze op 29 januari 2011 ook voor de eerste en enige keer de Australian Open op haar naam. In de finale geeft ze de Chinese Li Na het nakijken in drie sets.

© BELGA

Afscheid met Regi

Vijf jaar na het eerste afscheid zwaait Clijsters in 2012 opnieuw haar fans uit in het Sportpaleis. Er vloeien iets minder traantjes en Kim gaat uit de bol op de tonen van Regi.

© BELGA

Tweede comeback

In september 2019 slaat Clijsters de (sport)wereld met verstomming. Zeven jaar na haar tweede afscheid van het tennis, kondigt ze een derde comeback aan. De Breese, inmiddels mama van drie, speelt in februari 2020 voor het eerst in 2.728 dagen een officiële wedstrijd. In Dubai delft ze in twee sets het onderspit tegen de Spaanse Garbine Muguruza.

© BELGA

Definitieve einde van carrière

Mede door de coronapandemie en opnieuw dat verdomde blessureleed komt Clijsters’ derde periode op het profcircuit nooit echt van de grond. Ze speelt vijf officiële wedstrijden en gaat vijf keer onderuit. De nederlaag in Chicago tegen Su-Wei Hsieh op 27 september 2021 in Chicago is haar laatste wedstrijd ooit als tennisprof.

© AP