Dit keer is ze terecht zegezeker: Demi Vollering neemt revanche voor vorig jaar en wint Brabantse Pijl na keiharde koers

De start in Leuven werd vergezeld van een stevige plensbui, die er samen met de rugwind voor zorgde dat het peloton de eerste tientallen kilometers van de wedstrijd nerveus koerste. Er werd immers veel aangevallen, zonder dat een groepje met rensters definitief kon wegrijden. De volledige tocht van de start in Leuven tot de lokale ronde in Overijse werd er gedemarreerd, zonder succes. Pas voor de Moskesstraat werd één renster losgelaten door de groep: Amber Kraak (Jumbo-Visma) reed solo weg.

Ze werd even later vergezeld door vijf rensters, maar enkele minuten later was alles opnieuw te herdoen. Na de eerste passage aan de finish kwamen de Hagaard en de Hertstraat op het pad van de dames: dat zorgde voor animo. Een groepje met Manly, Niewiadoma, Vollering, Fisher-Black, Reusser, Guazzini, Labous, Adegeest en Valcar kreeg na de Hertstraat wat ruimte. Stevige namen, dus moest het Trek-Segafredo van wereldkampioene Elisa Balsamo op kop van het peloton sleuren om het groepje terug te grijpen. Geen simpele opdracht, want ze namen al snel een voorsprong van veertig seconden.

Aanval met twee

Toch ging het mis: een beperkte samenwerking en de combinatie Hagaard-Hertstraat deed de vlucht teniet. Het peloton werd wel andermaal gedecimeerd tot een twintigtal dames. Dezelfde shirtjes tellen werd belangrijk: zo zat SD Worx met vijven voorin, terwijl wereldkampioene Balsamo enkel nog op Shirin van Anrooij kon rekenen om de sprint te regelen. De Italiaanse moest op de Moskesstraat alle zeilen bijzetten om de andere favorieten te volgen, maar schoof wel mee.

Met nog een kleine dertig kilometer te gaan trok Pauliena Rooijakkers (Canyon/SRAM) door op een vlak stuk. Vollering lette goed op en sprong als enige op het wiel van de hardrijdster. De Franse Juliette Labous (Team DSM) probeerde de oversteek in haar eentje te maken. Geen eenvoudige opdracht, want het duo had een uitstekende verstandhouding en reed op een gegeven moment bijna een minuut weg van de restanten van het peloton.

Het goede nieuws voor het kopduo bleef echter niet duren: Labous kwam beetje bij beetje dichterbij, terwijl in de achtervolgende groep Coryn Labecki de sprong naar Labous waagde. Op de kasseien van de Moskesstraat besefte Vollering het gevaar: ze trok van leer en liet Rooijakkers achter zich.

Vollering zong het liedje uit tot de finish in Overijse en kon dit keer gerust zegevieren. Rooijackers en Labous werden nog ingehaald door Niewiadoma, Labecki, Reusser en Lippert in de slotfase. Met een straf eindschot werd Niewiadoma uiteindelijk tweede, Lippert werd moegestreden derde.