Maaseik bindt Estse middenman een jaar langer aan zich

Treial streek in augustus vorig jaar neer in Limburg. Na een aarzelende start van het seizoen slaagde hij er vrij snel in een basisplaats af te dwingen. Sinds de komst van zijn landgenoot Renet Vanker begin dit jaar lijkt hij nog wat gegroeid.

Treial was in het seizoen 2011-12 rookie van het jaar, en twee seizoenen later speler van het jaar in de Estse competitie. Na enkele titels in Estland en avonturen in Tsjechië, Italië en Frankrijk belandde hij vorig jaar op de Maaseikse radar.