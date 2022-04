PODCAST. Gered door oliesjeiks, maar nooit een succes: waarom Disneyland Parijs een probleempark is

Van de twaalf pretparken die The Walt Disney Company bezit, blijft Disneyland Parijs het probleempretpark. Al sinds de opening op 12 april 1992, nu dertig jaar geleden, vallen de bezoekerscijfers tegen, is er een gebrek aan investeringen en kampt het park met torenhoge verliezen. Disneyland Parijs moest hét succes worden van het bedrijf, maar is uiteindelijk de grootste mislukking geworden. Hoe dat komt, zoeken we uit in deze podcast.