PODCAST. Disneyland lag ei zo na in… Lommel: hoe Limburg een historische kans miste

Na twee waanzinnig succesvolle parken in Florida (Amerika) en Tokio (Japan) wilde de Walt Disney Company ook een park in Europa openen. Meerdere grote Europese steden, zoals Parijs en Barcelona, stonden op de lijst met kanshebbers. Maar ook onze eigen Lommelse Sahara was één van de potentiële locaties. Waarom vieren we de 30e verjaardag van het park dan toch in Parijs?