Twee minderjarigen opgepakt voor brandstichting aan gelatinefabriek in Hasselt

De politie heeft twee minderjarigen opgepakt die ervan worden verdacht de zware brand aan de gelatinesite in Hasselt te hebben aangestoken. De jongeren zijn woensdag voorgeleid bij de jeugdrechter.

Maandag brak rond 17.15 uur brand uit in het pand naast het vroegere atelier van Koen Vanmechelen op de gelatinesite in de Hasseltse Armand Hertzstraat. Vooral de bovenverdieping van het pand werd daarbij vernield. Het parket Limburg startte een onderzoek naar brandstichting. Daarbij werden twee minderjarigen opgepakt. Ze worden ervan verdacht de brand te hebben aangestoken. De jongeren zijn woensdag voorgeleid bij de jeugdrechter. Omdat het om minderjarigen gaat, communiceert het parket verder niet over de zaak.

