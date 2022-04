‘The Bombardement’ op Netflix heeft meest ontroerende eindscène van de laatste jaren

In de meeste oorlogsfilms kunnen de makers de chaos en menselijke tol niet echt voelbaar maken. Maar in de uitstekende Deense film The Bombardment, ook bekend als The Shadow in My Eye, is dat wel gelukt.

Regisseur Ole Bornedal (de serie 1864) beschrijft in The Bombardment een schokkend incident tijdens WO II. Op 21 maart 1945 voerde de RAF bombardementen uit op het Gestapo-hoofdkwartier in Kopenhagen. Maar enkele Britse piloten vergisten zich en dropten hun bommen op de Jeanne D’Arc-school. Dit had op narratief vlak een heel klassieke film kunnen worden, maar Bornedal overstijgt het genre door zeer interessante fictieve verhaallijnen in te bouwen. De sterkste is die over de vreemde relatie tussen een aan God twijfelende non en een met groeiende schuldgevoelens kampende Deense Gestapo-agent. De allerlaatste scène is een van de meest ontroerende van de laatste jaren, omdat ze de complete absurditeit van oorlog mixt met kinderlijke logica en een beetje hoop. Je denkt dan onvermijdelijk aan Oekraïne. (cc)

The Bombardment speelt op Netflix.