De muzikale hype van het moment? Dat is de prettige en okselfrisse popmuziek van Wet Leg

Dé muzikale hype van het moment? Da’s zonder discussie Wet Leg. Het prettig stuiterende Chaise Longue, vorig jaar al bejubeld als de opwindendste debuutsingle sinds I Bet You Look Good on the Dancefloor van Arctic Monkeys, was maandenlang niet van de radio te branden. Nu de opvolger Wet Dream eenzelfde lot beschoren is, scherpen Rhian Teasdale en Hester Chambers hun ambities aan. De twee levenslustige twintigers, door de Britse omroep BBC gebombardeerd tot Sound of 2022, droppen op hun titelloos debuutalbum meer van die energieke, okselfrisse gitaarpop en postpunk. Teksten zijn soms uit het leven gegrepen zijn, dan weer ronduit absurd en/of suggestief.

Het duo uit Isle of Wight koestert naar eigen zeggen een liefde voor The Ronettes, Jane Birkin, Ty Segall en Björk. Ur Mum is luchtige discorock, terwijl elders een eighties-vibe gloeit en echo’s van vrouwelijke rockgroepen zoals The Breeders, Yeah Yeah Yeas en The Ting Tings (tiens, wat is daar nog van geworden?) evenmin van de lucht zijn. Dreigt Wet Leg een eendagsvlieg te worden, of staat dit tweetal op de drempel van een lang(er) succesverhaal? Doet even niet ter zake. De zomer van 2022 gaan Rhian en Hester alvast kleuren. (gj)

‘Wet Leg’, Wet Leg, nu te beluisteren. Concerten 20/08 Pukkelpop, Hasselt en 04/11 Trix, Antwerpen.