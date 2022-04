Leopoldsburg

Deze voormiddag klokslag 11 u opende Albert Heijn Leopoldsburg de deuren met heel wat enthousiaste klanten op de parking. Franchisenemers Eric Vermesen en Heidi Loos zetten de schouders onder de fonkelnieuwe winkel in de Lidostraat. Het is naast de vestiging in Maasmechelen hun tweede Albert Heijn winkel.