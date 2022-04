Georgische winkeldieven proberen voor 250 euro aan sterke drank te stelen in Diest

Een man en een vrouw uit Georgië hebben dinsdagavond voor ruim 250 euro aan sterke drank proberen stelen bij een supermarkt in Diest. Vermoedelijk komen ze nog voor andere winkeldiefstallen in aanmerking.

De dieven werden dinsdagavond rond 18.30 uur betrapt in een supermarkt op de Leuvensesteenweg. Een alerte winkelinspecteur merkte op dat een man en een vrouw een aantal flessen sterke drank onder hun jas hadden verborgen en zo de winkel wilden verlaten zonder te betalen. Ze werden tegengehouden en de politie Demerdal werd ter plaatse geroepen.

Uit onderzoek blijkt dat het om een man en een vrouw uit Georgië gaat. Ze probeerden voor meer dan 250 euro aan sterke drank te stelen. Er zijn vermoedens dat ze in het verleden nog andere winkeldiefstallen pleegden. Hun voertuig werd op vraag van de procureur in beslag genomen en de verdachten werden via snelrecht gedagvaard. Ze moeten binnenkort al voor de correctionele rechtbank verschijnen. siol