Genkenaar (41) riskeert tot 15 jaar cel voor zuuraanval op Duitse manager

Een 41-jarige man uit Genk moet in Duitsland voor de rechtbank verschijnen omdat hij ervan verdacht wordt de dader te zijn van een zuuraanval op een financieel manager. Hij riskeert drie tot vijftien jaar cel.

Vier jaar geleden werd de Duitse financieel manager Bernhard Günther slachtoffer van een zuuraanval. Hij raakte zwaargewond en moest naar het ziekenhuis gebracht worden, maar verkeerde niet in levensgevaar. Günther was op het moment van de aanval CFO van het energiebedrijf Innogy.

Nu heeft het gerecht in Wuppertal een 41-jarige man uit Genk aangeklaagd voor de aanval. Hij wordt beschuldigd van het veroorzaken van een zwaar lichamelijk letsel. De man zou in maart 2018 de toen 51-jarige CFO aangevallen hebben tijdens het joggen. Er zou ook nog een tweede verdachte zijn.

De speurders arresteerden in december 2021 de 41-jarige man met Turkse roots uit Waterschei, tegen wie een Europees aanhoudingsbevel was uitgevaardigd. De man heeft een tijdje in Duitsland gewoond en gewerkt. Op zijn strafblad staan enkele kleine vergrijpen. De verdachte verzette zich niet tegen zijn arrestatie.

Hij riskeert nu een celstraf tussen drie en vijftien jaar.

100.000 euro voor tip

Innogy beloofde destijds een beloning van 100.000 euro voor tips. De CFO vertelde toen in een interview dat hij vermoedde dat de dader uit zijn professionele omgeving kwam.

Er loopt momenteel ook nog een onderzoek naar andere verdachten.

(sgg)