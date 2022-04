Rihanna over hoe ze zwanger raakte: “We hadden gewoon plezier”

De 34-jarige zangeres vertelt in de coverstory van de nieuwste editie van Vogue over haar zwangerschap, en geeft toe dat haar aanstaande baby niet helemaal gepland is.

De Umbrella-zangeres vertelt dat zij en haar vriend A$AP Rocky de zwangerschap niet per se gepland hadden, maar dat ze er ook niets aan deden om niet zwanger te raken.

“Ik weet niet wanneer ik ovuleer. We hadden gewoon plezier”, vertelt ze aan Vogue. ”En toen was er een positieve test. Ik riep mijn lief en liet het hem zien. Toen zat ik de volgende ochtend bij de dokter en begon ons avontuur.”

Hoewel ze altijd dacht dat ze in haar leven eerst zou trouwen en dan een baby krijgen, voegt de zangeres eraan toe: ”Wie zegt dat het op die manier moet gaan? Ik ga dat zeker niet in de weg laten staan om moeder te worden.”

Geen zwangerschapskleding

“Toen ik erachter kwam dat ik zwanger was, wist ik dat ik nooit zou gaan winkelen voor zwangerschapskleding. Sorry, maar het is te leuk om je mooi te blijven kleden. Ik ben niet van plan dat te veranderen, enkel omdat mijn lichaam verandert.”

Riri hoopt hiermee dat ze heeft bijgedragen aan de verandering over dat wat wordt beschouwd als fatsoenlijke kleding voor zwangere vrouwen.

“Mijn lichaam doet ongelooflijke dingen op dit moment en ik ga me daar niet voor schamen. Deze tijd moet een feestelijk gevoel geven. Want waarom zou je je zwangerschap moeten verbergen?”

Sinds ze haar zwangerschapsnieuws bekendmaakte, heeft Rihanna haar iconische zwangerschapsstijl laten zien en haar babybuik volop aan de wereld getoond.

“Ik geniet ervan dat ik me geen zorgen hoef te maken over het bedekken van mijn buik”, vertelde ze eerder aan People Magazine. ”Als ik me een beetje dik voel, denk ik: wat maakt het uit? Het is een baby!”