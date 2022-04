Geen Kinder Surprise, maar Boris Johnson als chocolade kieken: 3x vrolijke paaschocolade uit Limburg

© Marco Mertens

Boris Johnson is een kieken bij chocoladehuis BOON

Engelse Kuifhoen Boris, Tok Marley en Country Kuifhoen Dolly staan niet enkel prachtig als sierkippen op de paastafel, ze zijn ook nog eens om duimen en vingers bij af te likken. Suikerige Boris is een conservatieve hen, met eigenwijze en elitaire trekjes. Tok Marley heeft dan weer een boterig rastakapsel en luistert het liefst naar het nummer no chickie no cry. Dolly tenslotte, een chocolade kip die wereldberoemd werd met haar countrygekakel, kan niet wachten om het beste van zichzelf te geven tijdens het paasontbijt. Naast snoepplezier verzekeren deze lekkere kippetjes dus ook een portie ambiance.

De kuifhennen zijn verkrijgbaar in wit/melk/puur, voor 37 euro per stuk.

Paardsdemerstraat 13, 3500 Hasselt

De chocozoenen van Chocol’arte

De vakmensen van Chocol’arte vergelijken hun chocozoenen met de Melo-cakes van Milka, maar dat is buiten de mening van veel klanten gerekend. De wereldberoemde cakejes kunnen blijkbaar niet op tegen de ambachtelijke creaties met verse vulling en schuim van hun favoriete chocolatier. De chocolade zoenen bestaan in verschillende kleuren en smaken en zijn versierd met diverse figuurtjes: van kuikentjes, wortels, eitjes tot haasjes. De suikerbommetjes vliegen elk seizoen als zoete broodjes over de toonbank. Ideaal ter verwennerij.

De chocozoenen kosten 2 euro per stuk.

Kerkstraat 5.1.1, 3560 Lummen, België

Klassiek gevulde choco-eieren van De Chocolade Winkel

Twee klassiekers (en surprises) in één klap: de Chocolade Winkel in Oudsbergen presenteert gevulde paaseieren in een prachtig geïllustreerde paasdoos. Het bonte geschenkkarton - ouderwets op een goede manier - is een verrassing op zich, net als de inhoud van het 23 centimeter lange ei. Van pralines, holle figuurtjes tot suikergoed: tegen de vulling van deze surprise-eieren maken de plastieken prulletjes van Kinder geen schijn van kans. Een perfect familiecadeautje waar iedereen van kan meesmullen.

29,95 euro voor een goed gevuld ei

Hoogstraat 17/1, 3670 Oudsbergen