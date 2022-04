REACTIES VOORAF. Remco Evenepoel: “Goed hersteld van Baskenland, zowel fysiek als mentaal”, wereldkampioen Alaphilippe blij om terug in Leuven te zijn

De Brabantse Pijl brengt ook dit jaar een uitstekend deelnemersveld naar de streek rond Overijse. Dat de koers minder lang is dan de klassiekers van de afgelopen weg, spreekt in het voordeel van de offensieve renners in het peloton. “Het parcours werd een beetje vernieuwd, maar tactisch gezien is er weinig veranderd.”

Alaphilippe blij om terug in Leuven te zijn

Julian Alaphilippe werd in Leuven wereldkampioen, niet ver van de startplaats op het Ladeuzeplein. “Het voelt speciaal om terug te zijn in Leuven. Ik heb hier veel fantastische herinneringen opgedaan en heb deze wedstrijd altijd enorm geapprecieerd. We hebben een uitstekend team aan de start, dus ik ben zeer gemotiveerd voor deze race.”

Evenepoel: “Goed hersteld van Baskenland”

Remco Evenepoel kon zijn benen goed opwarmen in de Ronde van het Baskenland afgelopen week. “Het zal een harde en zware finale worden”, stelt hij vast aan Eurosport. “Ik moet mijn krachten sparen tot aan de finale, want het wordt all-in tot aan de finish. We staan met een sterk team aan de start. Mijn ploegmaats hebben reeds laten zien dat ze heel sterk zijn in deze eendagswedstrijden. Ik moest niet echt herstellen na de Ronde van het Baskenland. Ik heb zoveel mogelijk tijd doorgebracht met mijn familie en vriendin. Ik denk dat ik ook fysiek goed hersteld ben en voel me fris.”

De Bondt: “Met superdag kan veel”

Dries De Bondt werd door onze wielerredactie aanzien als één van de schaduwfavorieten. “Dit is mijn laatste voorjaarsklassieker”, vertelt hij voor de camera van Cycling Pro Net. “Daarna maak ik me op voor de Giro. Maar ik ben nog niet klaar met dit voorjaar. Leuven is mijn tweede thuis, ik studeerde hier vier jaar. Ik ken het parcours goed en weet waar de lastige punten zijn. Het parcours werd een beetje vernieuwd, maar tactisch gezien is er weinig veranderd. Positioneren is iets minder belangrijk geworden bij de voet van de laatste klim. Als je deze koers wil winnen, dan moet je een uitstekend eindschot hebben. Ik heb hele goede benen. Met een superdag kan ik hier veel. Winnen kan ik best vanuit een klein groepje.”

Matthews: “Gaat steeds beter”

Michael Matthews voelt dat de benen steeds beter worden. “De vorm in de Amstel Gold Race was oké”, stelde de Australiër. “Ik was in de finale, maar dat was het uiteindelijk ook. Hopelijk kan ik ook vandaag een nieuwe stap voorwaarts zetten. Het is een mooie wedstrijd, heel leuk. Het is korter dan een klassieker. Het brengt een meer offensief koersbeeld met zich mee. Vorig jaar ben ik hier gevallen en kon ik de finale niet rijden. Hopelijk is dat vandaag anders.”