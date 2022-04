Tien doden bij busongeval in Egypte, onder hen één Belg

In Aswan, in het zuiden van Egypte aan de oostelijke Nijloever, zijn tien mensen om het leven gekomen bij een busongeval. Het gaat om één Belg, vier Fransen en vijf Egyptenaren. Dat meldt de gouverneur van het gouvernement Aswan.

Veertien anderen, waaronder zes Belgen en acht Fransen, raakten gewond. Zij verkeren in “stabiele toestand” en zijn opgenomen in het ziekenhuis voor “breuken, kneuzingen en oppervlakkige verwondingen”, klinkt het in de verklaring van het gouvernement.

Buitenlandse Zaken is volop bezig met het onderzoeken van de zaak, meldt het aan onze redactie. “Maar we kunnen momenteel nog niets officieel bevestigen”, aldus woordvoerder Wouter Poels.

Het ongeval vond plaats vroeg in de ochtend. De bus met toeristen botste tegen een wagen op een lange baan in de woestijn richting Aboe Simbel.

Accidenten in Egypte zijn niet uitzonderlijk door de slechte wegen en het feit dat de wegcode niet altijd gerespecteerd wordt. Volgens officiële cijfers zijn 7.000 mensen bij een verkeersongeval overleden in 2020.