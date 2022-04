CEO Flanders Classics Tomas Van Den Spiegel met bloedklonters en hartprobleem in het ziekenhuis

Tomas Van Den Spiegel ligt momenteel in het ziekenhuis. De CEO van Flanders Classics, dat onder andere de Ronde van Vlaanderen organiseert, liet dat weten op Instagram. “Dit zag ik niet aankomen. Bloedklonters en vocht in de longen en ook een vergroot hart. Ik zal zonder twijfel binnenkort weer oké zijn, maar nu eerst even de voet van het gaspedaal”, zette Van Den Spiegel nog bij zijn bericht. Tijdens een persmoment van de Ronde van Vlaanderen moest hij al eens naar adem happen. Toen weet Van Den Spiegel dat aan hij feit dat hij die ochtend uit Duitsland kwam.