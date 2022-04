We hebben Merol (31) allemaal leren kennen als de artieste achter Hou je bek en bef me. Over dat het ook bij vrouwen wel eens om seksueel plezier mag draaien, en alleen maar dat. Maar vergis je niet, Merol is meer dan “die vrouw van dat ene seksliedje”. Dat bewijst ze met haar eerste album Troostprijs.