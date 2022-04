Zo vroeg Ben Affleck Jennifer Lopez ten huwelijk: “Op mijn favoriete plek op aarde”

Jennifer Lopez vertelt op haar persoonlijke fansite Onthejlo.com dat Ben Afflecks huwelijksaanzoek helemaal niet zo bijzonder was, maar wel het meest romantische wat haar ooit is overkomen.

Vrijdagavond onthulde de 52-jarige zangeres op haar fansite al dat zij en de 49-jarige acteur zich hadden verloofd, achttien jaar nadat ze in januari 2004 hun vorige verloving verbraken. In een nieuwe video beschrijft de actrice hoe het aanzoek in zijn werk ging.

“Heb je ooit gedacht dat je grootste droom kon uitkomen?”, zegt ze. ”Zaterdagavond, op mijn favoriete plek op aarde – in het bubbelbad – ging mijn grote liefde op één knie zitten en vroeg me ten huwelijk. Ik was totaal overrompeld en keek alleen maar lachend en huilend in zijn ogen, terwijl ik probeerde mijn hoofd erbij te houden dat dit na twintig jaar opnieuw gebeurde. Ik was letterlijk sprakeloos en hij vroeg: Is dat een ja? Ik zei: Ja, natuurlijk is dat een ja!”

“Ik glimlachte zo hard en de tranen liepen over mijn wangen, ik voelde me zo ongelooflijk gelukkig en compleet. Het was helemaal niets bijzonders, maar het was het meest romantische wat ik me ooit had kunnen voorstellen ... gewoon een rustige zaterdagavond thuis, twee mensen die elkaar beloven er altijd voor elkaar te zijn. Twee zeer gelukkige mensen. Die een tweede kans hebben gekregen op ware liefde.”

De ster refereerde ook aan haar groene diamanten verlovingsring: “Groen is altijd mijn gelukskleur geweest, en nu zal het dat zeker altijd zijn.”