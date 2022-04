Waarom ‘Bleekwater’ nu al één van dé strips van 2022 is

Joris Mertens’ eerste strip deed het bij ons, maar ook in Frankrijk goed. Beatrice, zijn tekstloos debuut uit 2019, werd er met prijzen overladen. Terecht. Nu ligt de lat wel hoog en daar is Mertens’ tweede: Bleekwater. Deze keer met tekstballonnen. Al plaatst Rumstenaar Mertens (52) zijn verhaal opnieuw in de jaren zeventig. Opnieuw in een deze keer compleet verregende grootstad die opnieuw het midden houdt tussen Brussel, Antwerpen en Parijs. Mertens’ heerlijk-vette neondecors met bakken regensfeer zijn om van te smullen, steeds weer te herbekijken. Maar het verhaal over hoofdpersonage François, een eenzaat met een eenvoudig baantje als chauffeur bij een droogkuis, steelt gaandeweg dan toch de show. Hij droomt van winnen op de Lotto. Dan zal hij Maryvonne van de krantenkiosk en de vrienden van het café laten delen in zijn geluk. Tot het noodlot op de loer ligt, dat domme noodlot. Bleekwater bevestigt de klasse van Joris Mertens en is nu al één van dé strips van 2022. (jbx)

Bleekwater, door Joris Mertens, Uitg. Oogachtend, 152 blz.