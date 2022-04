Minnesota Timberwolves van ex-Bree-coach voor tweede keer in achttien jaar naar play-offs

De Minnesota Timberwolves van ex-Bree-coach Chris Finch en de Brooklyn Nets hebben zich dinsdag in de NBA verzekerd van deelname aan de play-offs. De Wolves waren op eigen veld in de barrages met 109-104 te sterk voor de LA Clippers. De Nets haalden het met 115-108 van de Cleveland Cavaliers.

Het is pas voor de tweede keer in de voorbije achttien jaar dat Minnesota zich weet te plaatsen voor de play-offs. Anthony Edwards nam 30 punten voor zijn rekening voor de thuisploeg, D’Angelo Russell kwam tot 29 punten. Bij de bezoekers was Paul George goed voor 34 punten.

De Wolves nemen het in de play-offs op tegen Memphis, dat als tweede geplaatst is in de Western Conference.

Bij Brooklyn blonken Kyrie Irving (34 punten en 12 assists) en Kevin Durant (25 punten en 11 assists) uit tegen Cleveland. Darius Garland (34 punten) was goed op dreef bij de Cavs. De Nets treffen Boston in de play-offs.

Woensdag zijn er nog Atlanta-Charlotte en New Orleans-San Antonio in de barrages. De play-offs beginnen zaterdag.