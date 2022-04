Nog vóór het Kremlin reageerde op de beschuldigingen van de chemische aanval in Marioepol, voorspelde Ian Garner al wat het zou zeggen. De historicus behaalde zijn doctoraat in de Russische oorlogspropaganda én onderzoekt wat gewone Russen op sociale media posten. “Elk nieuws verwikkelen ze in hetzelfde web van samenzweringen en leugens.”