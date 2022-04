Rock Werchter maakt volledig line-up eenmalige extra dagfestival bekend

Rock Werchter Encore, het éénmalig extra dagfestival, heeft vandaag de volledige line-up bekendgemaakt. Eerder stond Florence and the Machine al op de affiche. Daar komen nu een tiental namen bij.

Dat de Britse zangeres Florence and the Machine op 26 juni de headliner zou zijn op het éénmalig extra dagfestival van Rock Werchter was al bekend. Maar nu heeft het festival ook de volledig line-up bekendgemaakt.

De Main Stage zal geopend worden door Zwangere Guy. Vervolgens spelen Intergalactic Lovers, Foals, The Kid LAROI en headliner Florence + the Machine. In The Barn treden achtereenvolgens AG Club, Sylvie Kreusch, Sky Ferreira, Mitski en The Specials op.

Rock Werchter Encore werd vorige week aangekondigd en zal enkele dagen voor het traditionele festival plaatsvinden op de festivalweide. Er wordt wel enkel opgetreden op de Main Stage en in The Barn.

Tickets voor het dagfestival zijn vanaf donderdag 14 april om 10 uur verkrijgbaar via ticketmaster.be. Een ticket kost 94 euro.

(sgg)