Ellen van Dijk gaat werelduurrecord bij de vrouwen aanvallen

De Internationale Wielerunie (UCI) heeft woensdag bekendgemaakt dat Ellen van Dijk op 23 mei in het Zwitserse Grenchen een aanval zal doen op het werelduurrecord bij de vrouwen. De 35-jarige Nederlandse wil het record van de Britse Joscelin Lowden, neergezet op 30 september 2021, verbeteren. Lowden reed vorig jaar, ook in Grenchen, 48,405 km.

Van Dijk reed in haar carrière, zowel op de weg als op de piste, naar enkele grote overwinningen. Ze werd wereldkampioene tijdrijden in 2013 en 2021 en wereldkampioene scratch op de baan in 2008. Verder won ze de Ronde van Vlaanderen in 2014.

“Dit is al lang een droom”, legde de renster van Trek-Segafredo uit in het persbericht. “Ik wilde altijd het record eens aanvallen. Nu is het eindelijk zover. Ik krijg er vlinders van in mijn buik. Dit is een enorme uitdaging. We zitten nu nog in de voorbereidingsfase. Ik wil de komende weken ook op de weg nog presteren in de resterende voorjaarsklassiekers. De focus ligt nog niet volledig op het uurrecord, maar dat zal veranderen in mei.”

Bij de mannen is Victor Campenaerts sinds april 2019 werelduurrecordhouder. Hij reed in het Mexicaanse Aguascalientes 55,089 km.