Aangeschoten Lanakenaar (42) scheurt met 80 km/uur door Bilzense dorpskernen

In Eigenbilzen werd een anoniem politievoertuig dinsdag plots ingehaald door een chauffeur die met een hoge snelheid reed. De snelheidsduivel haalde vlotjes 80 km/uur in de dorpskernen van Eigenbilzen en Mopertingen en negeerde daarbij meermaals de voorrang van rechts. Dat zorgde samen met zijn zwalpende rijstijl voor halsbrekende situaties.

In de Maastrichterstraat stoof de chauffeur met een snelheid van ruim 100 km/uur richting Bilzen. Daar werd de 42-jarige bestuurder uit Lanaken tegengehouden. Hij bleek 1 promille alcohol in het bloed te hebben en dus aangeschoten te zijn. Dat in combinatie met zijn gevaarlijk en asociaal rijgedrag was genoeg voor het parket Limburg om zijn rijbewijs meteen te laten intrekken voor 15 dagen. Hij kreeg ook twee pv’s voor rijden onder invloed en onverantwoord rijgedrag.

Even later werd op 50 meter van het commissariaat van Bilzen nog een foutgeparkeerd voertuig beboet. De wagen stond op de rijbaan, waar net een onderbroken witte lijn werd aangebracht. Voertuigen mogen er niet meer geparkeerd worden. siol