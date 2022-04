Genk

50+Genk organiseerde een praatcafé met koffie, thee en gebak. Zo'n 20 leden wisselden van gedachten over gezondheid, medicijnen, thuis wonen of in een woonzorgcentrum, mobiliteit, moderne communicatiemiddelen,... Deze samenkomst verliep in een ontspannen sfeer en er werden vele voorstellen geformuleerd die door het bestuur worden samengevat en overgemaakt aan de Adviesraad 55+Genk.