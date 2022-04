LIVE BRABANTSE PIJL. Wie volgt Pidcock op in Overijse?

De Brabantse Pijl vormt naar goede gewoonte het sluitstuk van het Vlaamse voorjaar. De 62e editie is dit keer géén voorbereidingskoers op de Amstel Gold Race, maar wel op Parijs-Roubaix. 25 hellingen verspreid over net geen 205 kilometer moeten voor het nodige spektakel zorgen. Volgt Tom Pidcock zichzelf omstreeks 17.30 uur op in Overijse, schiet Dylan Teuns de hoofdvogel af of mag iemand van het Quick Step-duo Alaphilippe-Evenepoel juichen? Volg het hier live.