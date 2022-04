Muzikanten van jeugdorkest leren goochelen

Goochelaar Jahon is er dan te gast. Hij brengt een combinatie van theater en magie, en de jongeren van Muziekvereniging ‘De Heibloem’ begeleiden hem daar muzikaal bij. "Ondanks twee moeilijke coronajaren hebben we ons orkest samen kunnen houden", aldus dirigent Ruud. "Deze 20 jongeren spelen ondertussen bijna 6 jaar samen en vormen een mooi uitgebalanceerde groep. Ze bewezen al vaker dat ze een leuk en herkenbaar programma op een prima niveau kunnen uitvoeren. Sinds november zijn we naar dit goochelconcert aan het toewerken. We spelen filmmuziek uit Mission Impossible, The Pink Panther, Game of Thrones, maar ook popmuziek van George Ezra en Maroon 5.""De inzet van onze muzikanten is fantastisch", aldus jeugdverantwoordelijke Ivo Gielen. "Ze missen zelden een repetitie, repeteren thuis hun partituren, ontwierpen zelf de affiche voor het concert en waren ook meteen enthousiast toen we hen vroegen om zelf een goochelfilmpje op te nemen om wat reclame te maken. Die filmpjes kan je trouwens allemaal bekijken op facebook.com/Jeugdorkestdeheibloem. Wie graag nog wil komen kijken en luisteren, kan kaarten bestellen door te mailen naar deheibloemmeeuwen@telenet.be. En als je zelf eens wil komen meespelen, moet je zaterdag 21 mei in je agenda omcirkelen, want dan organiseren we een workshop voor nieuwe muzikanten."