Charles De Ketelaere is eerste speler uit Jupiler Pro League die 30 miljoen euro waard is volgens Transfermarkt

Charles De Ketelaere (21) heeft een record gebroken. Na een update is hij volgens het gezaghebbende Transfermarkt de eerste speler uit de Jupiler Pro League die 30 miljoen euro waard is.

De talentvolle middenvelder van Club Brugge was al de meest waardevolle speler in de Belgische competitie, maar maakt het gat met naaste achtervolgers Noa Lang (22 miljoen euro) en Paul Onuachu (17 miljoen euro) nog groter. “Hij heeft een profiel waar veel topclubs naar op zoek zijn: lang met goede technische vaardigheden”, legt Bart Tamsyn, Area Manager namens Transfermarkt in België, uit op de website. “Mocht hij Brugge deze zomer verlaten, dan kan het zomaar zijn dat zijn transfersom nog eens hoger wordt dan de marktwaarde die we hem momenteel toekennen.”