Herkent u hem? Dante Vanzeir laadt de batterijen voor eindspurt op met vriendin Raphaella in Dubai

De Union-spits geniet momenteel immers van een vakantie in Dubai met vriendin Raphaella. Dat blijkt uit enkele foto’s die het verliefde stel delen op Instagram. Daarop is onder meer te zien hoe ze - bij momenten goed vermomd met sjaal voor het gezicht - poseren op een quad in het woestijnzand.

Voor Vanzeir en zijn ploegmaats is deze competitieloze week het ideale moment om de riem er even af te gooien. Vanaf volgende week doet Union, dat de reguliere competitie als leider afsloot, in play-off 1 immers een gooi naar de landstitel. Op zondag 24 april opent het de Champions’ play-offs met de Brusselse derby tegen Anderlecht.