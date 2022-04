Zelenski meldt arrestatie van ontsnapte oppositieleider die ‘persoonlijke vriend’ is van Poetin

De leider van de Oekraïense oppositiepartij Oppositie Platform - Voor het Leven, Viktor Medvedtsjoek, is gearresteerd, zo heeft de Oekraïense president Volodimir Zelenski dinsdag op Telegram gemeld. Medvedtsjoek geldt als een zeer trouwe bondgenoot van de Russische president Vladimir Poetin. Zelenski stelt voor om hem te ruilen voor Oekraïense gevangenen.

De Oekraïense oppositiepoliticus werd gearresteerd na een speciale operatie van de Oekraïense geheime dienst, aldus Zelenski, die een foto postte van de arrestant in een Oekraïens legeruniform en handboeien.

De pro-Russische Medvedtsjoek was op 13 mei 2021 onder huisarrest geplaatst. De Oekraïense procureur-generaal verweet hem financiering van terrorisme, hoogverraad en een poging tot plunderen van nationale grondstoffen op de Krim, die Oekraïens was tot de annexatie door Rusland in 2014. Vier dagen na de start van de huidige invasie wist hij te ontkomen.

Hij hield zich al die tijd schuil, maar zou nu geprobeerd hebben het land te ontvluchten vermomd in een Oekraïens militair uniform.

“Ruilen”

Poetin heeft de 67-jarige Medvedstsjoek als een “persoonlijke vriend” bestempeld en is peetvader van diens jongste dochter.

© REUTERS

De Oekraïense president Zelenski heeft Rusland voorgesteld om Medvedtsjoek “te ruilen” voor Oekraïners die in gevangenschap verblijven in Rusland.

“Ik stel de Russische Federatie voor om deze man te ruilen tegen onze jongens en meisjes die momenteel gevangen zijn in Rusland. Daarom is het belangrijk dat onze ordediensten en militairen ook deze mogelijkheid overwegen”, verklaarde Zelenski in een videoboodschap op Telegram.

Zelenski sprak ook de Russen aan: “Laat Medvedtsjoek een voorbeeld voor je zijn. Zelfs de voormalige oligarch ontsnapte niet, laat staan veel meer ordinaire criminelen uit de Russische achterbuurten. We zullen iedereen vatten.”

De Oekraïense veiligheidsdiensten waarschuwden “pro-Russische verraders en agenten van de Russische geheime dienst” dat niemand zal ontsnappen aan een straf: “Je kunt een pro-Russische politicus zijn en jarenlang voor de agressor werken. Je kunt je de laatste tijd voor justitie verbergen. Je kunt zelfs een Oekraïens militair uniform dragen als camouflage... Maar zal dat je helpen jouw straf te ontlopen? Helemaal niet. Ketenen wachten op u.”

“Fake news”

Dmitri Peskov, de woordvoerder van het Kremlin, weigerde commentaar te geven op de arrestatie. Volgens hem komt er “veel fake news uit Oekraïne” en moet de arrestatie “eerst geverifieerd worden”.